حبس المتهم بقتل والده في بدر انتقاما منه لسوء معاملته

قررت النيابة العامة حبس شاب بتهمة قتل والده في بدر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد انتقامًا منه لسوء معاملته، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى لبيان أسباب وفاته وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح في رأسه، وتوصل فريق البحث إلى أن نجل الضحية وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة المجني عليه له.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه الحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرا لسوء معاملة المجني عليه له حدثت مشادة كلامية معه وقام على إثرها بضربه بعصا على رأسه وهرب من المنزل، موضحا أنه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه.