عاجل.. عاطل يقتل والده طعنا بسكين بسبب 10 جنيهات في المنيا

قتل عاطل والده طعنا بسكين بعد مشادة كلامية بينهما، مساء أمس الأربعاء، في منطقة عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، وتطورت لشجار بينهما بسبب 10 جنيهات، وأفادت تحريات أولية بأن الجاني يعاني مرضا نفسيا.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المحافظة، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، أنتهت بمقتل الثاني طعنا بسكين.

بالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن ويدعي (محمد-ا-م) 38 عاما، عاطل، الحصول علي مبلغ 10 جنيهات من والده "ا" 64 عاما بالمعاش، وتطور ذلك إلي مشاجرة سدد خلالها الابن 3 طعنات لوالده مستخدما سلاح أبيض "سكين"، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياته وتم نقله إلى مشرحة المستشفي العام.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجري إلقاء القبض علي المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة لتطوير مناقشته للوقوف علي ظروف وملابسات وأسباب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.