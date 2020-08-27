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منى زكي في جلسة تصوير جديدة: على الأرض أجزاء من الجنة

كتب:

ضحى محمد
01:47 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مني زكي

مني زكي

شاركت الفنانة مني زكي متابعيها صورًا من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلّقت زكي، علي الصورة قائلة: "على الأرض لا يوجد جنة، ولكن توجد أجزاء منها".

وتشارك زكي في مسلسل "تقاطع طرق"، والمقرر عرضه في 2021، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

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