"GEM" أول علامة تجارية لحلي من إنتاج المتحف المصري الكبير

أعلن المشرف العام على المتحف المصري، الكبير اللواء عاطف مفتاح والمنطقة المحيطة، بدء إنتاج أول منتج مصري للمتحف المصري الكبير من إنتاج مركز الفنون والحرف التراثية بالمتحف والتي تحمل اسم المتحف بحروفه المختصرة "GEM".

وقال مفتاح إن المنتج وهو خط إنتاج علامة تجارية لحلي ذو مواصفات عالمية من خامات مصرية وتصميمات فرعونية أو مستوحاة من الفنون الفرعونية تمزج بين المعدن والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وكانت الفكرة لشباب المتحف الذين أعربوا عن رغبتهم في ابتكار منتج يعبر عن الحضارة المصرية بعضها بنفس الشكل الذي وجدناه لحلي ملوك وأمراء الفراعنة ومن أشهرها مجموعة حلي "توت عنخ آمون" الشهيرة وتطويرها بحيث تتناسب مع الحياة العصرية وهذا يعتبر أول إنتاج للمتحف عكف على تصميمة مجموعة من المصممين من فناني كليات الفنون الجميلة والفنانين التشكيليين وستتوالى بعد ذلك منتجات الحرف التراثية المصرية لتكون في استقبال الزوار عند افتتاح المتحف الكبير 2021، مشيرًا إلى أن منتجات الحلي ستقدم كهداية تذكارية لملوك ورؤساء العالم من حضور حفل الافتتاح العالمي الذي يجري الاستعداد له على قدم وساق.