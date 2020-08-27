"الجندي" يطالب بدعم السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

طالب النائب مصطفى الجندي رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، باتخاذ جميع الخطوات لدعم السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد "الجندى" في بيان له أصدره اليوم بمباحثات الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، ومطالبته من أمريكا حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن السودان بعد تخلصه من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم أصبح من الدول الداعمة للديمقراطية والحرية وإقامة نظام ديمقراطى سليم قائم على التعددية الحزبية.

وطالب النائب مصطفى الجندى، الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون محايدة وأن ترفع وفورا اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب دون أي شروط، معربا عن أسفه الشديد من السياسات الأمريكية التى تكيل بمكيالين فى ملف الدول التى تمول وتسلح وتشجع وتؤوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها وليست داخل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.