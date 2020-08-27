النائب محمد زين يؤيد قرار "جمعة" بمنع الغشاشين من صعود منابر المساجد

أبدى النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده التام لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بإلغاء اختبار اثنين من المتقدمين لاختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة وإلغاء تصريحهما مع منع كل منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بعد ضبطهما متلبسين بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة.

ووصف "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، هذا القرار بالحاسم، مؤكدًا أنه لا يعقل أن يكون من يعتلي منابر المساجد من الغشاشين لأن المنبر له مكانته وقدسيته ودائمًا يجب أن يكون الأئمة والدعاة قدوة فى كل شيء للمواطنين.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن القبول سيكون بعدد من الضوابط وهى: أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير ممتاز، وأن يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وأن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن، وأن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014-2015 حيث حصل الأئمة الحاصلون على ليسانس فقط، على زيادة مقدارها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.