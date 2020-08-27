شبانة: افتتاح نادي الصحفيين في حفل كبير خلال أشهر

قال محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين، إنّه في غضون أشهر قليلة سينتهي العمل بنادي الصحفيين، وسيتم تسلمه فى حفل كبير يليق بالصحفيين.

وأوضح شبانة، في بيان عنه، أنّه التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موضحا أنّ الوزير سيتفقد موقع النادي على الطبيعة الإثنين المقبل، ليتابع بنفسه الأعمال الإنشائية وما وصلت إليه الشركة المنفذة، وهي مصنع الطائرات التابعة للوزارة، كما تعهد بنادٍ يليق بالصحفيين وبمكانتهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنّ العمل بنادي الصحفيين سيستأنف خلال الأيام المقبلة، وسيكون النادي لائقًا بالصحفيين ومناسباً لطموحاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة النادي برئاسة محمد شبانة، وحضر اللقاء محمد نجم، أمين الصندوق، وأحمد ثروت، عضو محلس الإدارة.

وقال وزير الشباب والرياضة إنّه استجاب لمطلب مجلس الإدارة الحالي بتطوير النادي، من منطلق أهميته بالنسبة للصحفيين، وليكون مناسبًا للقاءاتهم وتجمعاتهم، موضحًا أنّه منذ سنوات طويلة كان يزور النادي وقت رئاسة الكاتب الراحل الكبير محمود السعدني، ومن بعده الكاتب الكبير إبراهيم حجازي، ويعرف قيمة النادي جيدًا.