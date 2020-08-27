العرض الأول لفيلم "علي بابا" تليفزيونيا 4 سبتمبر

أعلن الفنان كريم فهمي عن موعد العرض التليفزيوني الأول لفيلم "علي بابا"، حيث سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل، عبر قناة "OSN يا هلا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ونشر "فهمي" عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، بوستر الفيلم، مُعلقًا عليه بقوله: "أول عرض لفيلم علي بابا علي شاشات التليفزيون بعد عرضه في السينما من سنتين تقريبا، سيتم عرضه 4 سبتمبر على OSN يا هلا "، متابعًا: "مبسوط جدًا إنه نازل عشان بحب الفيلم ده جدًا، يا رب يعجبكوا".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى (علي)، يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، وإذا به يفاجأ بوجود ابنة له (أيتن عامر) في سن العشرينات، وتبدأ من هنا المفارقات الكوميدية التي يقع فيها.

يذكر أن فيلم "على بابا" من تأليف وبطولة كريم فهمي وشارك في كتابته فادي أبو السعود وإخراج وليد الحلفاوي، وشارك في بطولته "أيتن عامر، هيدي كرم، محمد ثروت، أحمد فتحي وصبري فواز" وقد تم عرضه في دور السينما عام 2018.