مصدر: وسط البلد تضم آلاف الشقق المحولة لمخازن

كشفت مصادر بمحافظة القاهرة أن منطقة وسط البلد من العتبة والموسكي والأزهر والأزبكية ورمسيس والفجالة وباب الشعرية، تعد أكثر الأماكن التى بها شقق سكنية تم تحويلها إلى مكاتب ومخازن، لشركات ومصانع ومحلات وتجار.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه جارٍ حصر الشقق التى تم تحويلها من سكني إلى تجاري ومخازن، وفق توجيهات رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن منطقة وسط البلد، تضم آلاف المخازن والمكاتب التجارية، وتحديدًا فى العتبة، كونها أكبر سوق تجارى فى القاهرة، حيث تستقبل يوميًا أكثر من 2 مليون مواطن من مختلف المحافظات، للتسوق وشراء بضائعهم، علاوة على ثقافة أغلب التجار، بضرورة وجود مكاتب لهم أو محلات أو مخازن في نواحي العتبة والموسكي، ما أدى إلى تكدس البضائع والتجار فى تلك الأماكن.

وأشارت المصادر إلى أن الكتلة السكنية ضعيفة جدا، مقارنة بالنشاط التجارى فى منطقة وسط البلد، نظرًا لكونها منقطة جذب لكل الزبائن الراغبين فى شراء احتياجاتهم، سواء جملة أو قطاعى من مفروشات وملابس، وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وعطور وأحذية وخلافه، فضلًا عن وجود كل التوكيلات الكبرى المتمركزة فى مناطق وسط البلد.

وأكدت أنه جارٍ حصر كل المخازن الموجودة بمختلف الأحياء، ومنها أحياء وسط البلد مثل عابدين والأزبكية والموسكى وباب الشعرية، وبعدها سيتم دراسة موقفها، سواء بتقنين الأوضاع، أو نقلها إلى أماكن أخرى.