محافظة القاهرة تطلق اسم الفريق العصار على محور مصر الجديدة روض الفرج

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفريق الراحل محمد العصار، على المحور الممتد من مصر الجديدة (ألماظة) حتى كوبري تحيا مصر (روض الفرج) بطول 14 كيلو مترا.

كما وافق المجلس في نفس الاجتماع على إطلاق اسم البطل الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، على شارع الطيران سابقًا من تقاطعه مع محور العروبة حتى تقاطعه مع طريق مصطفى النحاس بطول 3.5 كيلو متر.