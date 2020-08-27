لوكاشينكو يتحدث عن "حرب هجينة" و"مذبحة دبلوماسية" ضد بيلاروس

أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن اعتقاده بأنَّه يجرى شن "حرب هجينة" ضد بلاده، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال "لوكاشينكو"، في اجتماع في مينسك اليوم: "نتعرض اليوم لمرحلة معينة من حرب هجينة، لنقولها بصراحة، حرب ضد بيلاروس. وإلا كيف يمكن تسميتها؟ لقد أصيبت وسائل الإعلام بعدوى هذا الصراع وهذه الحرب".

ويعتقد "لوكاشينكو"، أنَّ "مذبحة دبلوماسية" قد بدأت ضد بلاده، وقال إنَّ "المذبحة الدبلوماسية ضدنا بدأت على أعلى مستوى".

وشدد "لوكاشينكو"، على أنَّ بعض جيران بيلاروس ليس فقط يدعون بصراحة لإعادة الانتخابات في الجمهورية، بل وأخذوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد، ويمارسون الضغوط، و"هذه حرب دبلوماسية بحد عينها".

رئيس بيلاروسيا يتهم بولندا بمحاولة ضم مقاطعة جرودنو

وقال "لوكاشينكو"، إنَّه واثق من أن خطة ضم مقاطعة جرودنو البيلاروسية إلى بولندا، لن تنجح، ولن يتم تنفيذها.

وأضاف "لوكاشينكو"، في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك بيلاروس": "ترون هذه التصريحات، القائلة إنه إذا تفككت بيلاروس، فإن منطقة جرودنو ستذهب إلى بولندا، لقد أخذوا يتحدثون عن ذلك علنا وبصراحة، وينامون ويرون تحقيق ذلك، لكنهم لن ينجحوا في تحقيق أي شيء من هذا القبيل، وأنا أعرف ذلك بشكل محدد".

وأضاف رئيس بيلاروسيا، أنَّ البلاد تضطر الآن، إلى إنفاق مبالغ طائلة من أجل استقرار الوضع على الحدود الغربية، حيث تم نشر بعض الوحدات العسكرية.

وتابع "لوكاشينكو" قائلًا، إنَّ بعض "الجيران المضطربين" يتدخلون علانية في شؤون بيلاروس، ويمارسون ضغوطا على الدولة.