رئيس بيلاروسيا يأمر الجيش باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية البلاد

أصدر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، تعليماته إلى القيادة العسكرية في البلاد باستخدام "إجراءات صارمة"، من أجل حماية أمن ووحدة أراضي البلاد.

ودعا لوكاشينكو، اليوم، وزير الدفاع وقائد العمليات الغربية إلى ضرورة بذل قصارى الجهود "لحماية اللؤلؤة الغربية لبيلاروسيا ومركزها في مدينة جرودنو المتاخمة لبولندا وليتوانيا"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح لوكاشينكو أن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليًا "تسير وفق خطة الثورات الملونة بمشاركة عوامل خارجية".

وتشهد بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس الجاري، وفاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة، احتجاجات مناهضة للرئيس والحكومة تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول الغربية.