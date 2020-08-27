معدلات الرطوبة 77% غدا والعظمى في القاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية.

ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 77%.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فهي كما يلي:

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 21

مطروح 30 22

سوهاج 48 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 26