حفل لفرقة "بهججة" في ساقية الصاوي 4 سبتمبر

تستعد فرقة "بهججة" لإحياء حفل غنائي لجمهورها، مساء الجمعة المقبل الموافق 4 من شهر سبتمبر، وذلك في قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، في تمام السابعة والنصف مساءً، وذلك احتفالًا بمرور 5 سنوات منذ تأسيس الفرقة.

وتقدم "بهججة" مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال بمرور 5 سنوات على أول حفل لها عام 2015، وتحتفل أيضًا ببداية عودة الحياة، وإن كان احتفالاً حذرًا، يتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي في مقاعد المسرح، التي ستكون نسبة إشغالها 25%.

يتضمن الحفل عدة مفاجآت، منها مشاركة الفنان محمد فهيم الفرقة في أداء أحد الأغاني، وكان قد شارك بالفعل كضيف في أحد حفلات الفرقة منذ عامين.

يشارك في الاحتفال كذلك محمود الخطيب مطرب فرقة "هوس"، الذي يغني أغنية من ريبرتوار الفرقة، كما تحل ضيفة على الحفل الإعلامية والمطربة زهرة رامي، حيث تغني أغانٍ كانت قد قدمتها أيضًا من قبل مع "بهججة".

"بهججة"، فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغان الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، وتسعى الفرقة التي أسسها الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي لإحياء وتطوير فن المونولوج الفكاهي، وتقدم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات تتنوّع مواهبهن ما بين الغناء والتمثيل.

وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة والإسكندرية ومن أشهر أغانيها " ألفين تلاتة وستين"، "طنط دوسة"، "وأنا في طريقي للسعادة"، و"20 جنيه".