تضامن الفنانين مع "تميم يونس" بعد تعرضه للتحرش.. والأخير يرفض التعليق

تخطي مقطع فيديو الخاص بالفنان تميم يونس، بشأن تعرضه لواقعة تحرش 380 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد من الجمهور وزملائه بالوسط الفني، فجاءت أبرز التضامنات من الفنانة لطيفة التي دعمته، بينما وجهت له الفنانة جميلة عوض الشكر لجرأته، وعلقت هدي المفتي علي جرأته "برافو"، كما حثه البعض علي عدم الصمت وتقديم شكوي ضد الطبيب القائم بواقعة التحرش .

ومن جانبه تواصلت "الوطن" مع الفنان تميم يونس، إلا أنه رفض الحديث عن الأمر في الوقت الحالي، مؤكداً أنه مازال يبحث وراء الأمر.

يذكر أن الفنان تميم يونس نشر مقطع فيديو له على صفحته على "انستجرام" أمس يروي فيه واقعة تحرش تعرض لها بعمر الـ22 على يد طبيب أسنان مشهور من عائلة خطيبته، عندما ذهب له في عيادته الخاصة وقال انه بدأ بسؤاله أسئلة غريبة.

وعن تفاصيل الواقعة قال "تميم": "لم أكن بوعي في هذه الاثناء وطلب اادكتور إعطائي حقنة بنج في العضل وفي هذه الأثناء امسك بالعضو الذكري لي، فقمت بدفعه بعيدا عنه والهروب مسررعا من العيادة ثم بعدها اتهمني الطبيب بأنني لم أكن بوعي بسبب البنج وأن ما قالته (تخاريف)" .

وتابع: "أنا ساعتها بقيت اطمن نفسي بأي طريقه أنه لا معملش أي حاجة فيا واني بعدته عني وأن الدنيا تمام ، وانا اهو راجل ومبقتش عارف أعمل إيه غير إني بعدته وحتي مكنتش قادرأعلي صوتي ف ربنا يكون في عون البنات اللي بتتعرض لكدا ومبتعرفش تتكلم حتى مع أهلها".

واستكمل: "محدش يروح لاي دكتور هيكون معاه تحت تاثير البنج لوحده إحنا بنخاف على العربية مع السايس ف دا جسمنا وحياتنا".

يذكر أن تميم يونس نشر في بداية عام 2020 أغنية "سالمونيلا" التي توجهت لها عديد من الانتقادات واعتبرها البعض تعديا على الأنثى وحريتها في رفض الرجل، ولم يلتفت تميم لهذه الانتقادات ووضح أنها ليس لها أي علاقة بالتعدي على الأنثي، إلا أنه قرر حذفها من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وذلك بعد ربطها بقضايا التحرش الأخيرة، لافتا إلى أنه كان يقصد تسليط الضوء على ما تتعرض له الفتيات من مواقف ولكن بطريقة كوميدية.