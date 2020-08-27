العراق: "قمة عمان" دعمت اتفاقا عادلا في أزمة "السد الإثيوبي"

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، بيانًا بشأن القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية في "عمّان"، التي عقدت مؤخرًا، حيث أكد قادة الدول الثلاث، أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشددت القمة خلال مناقشة تطورات قضية السد الإثيوبي، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن السد على أساس القانون الدولي، يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب.

وبحث القادة وفق بيان الخارجية العراقية، الوضع العربي الراهن، وتفاعله مع محيطه الإقليمي، وما تعانيه المنظومة العربية من تحديات حقيقية، تجعل من تعزيزها ضرورة أساسية من أجل الأمن القومي العربي، ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العربي.

واستعرض القادة الثلاثة تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ووجهوا الوزراء المعنيين إلى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس "كورونا" بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.

وأكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف إسرائيل ضم أي أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدين على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية.

وشدد القادة على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، خصوصًا في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدين على مساندة العراق وحماية سيادته وأمنه واستقراره.