العربية: السودان يعلن استئناف مفاوضات سد إثيوبيا الثلاثاء المقبل

أعلنت السودان استئناف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي الثلاثاء المقبل، وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وبدأت اليوم، فعاليات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

ويضم الاجتماع وزراء الري والخارجية في البلدان الثلاثة المعنية بالملف، تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيجاد".