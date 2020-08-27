إعصار لورا يضرب سواحل لويزيانا الأمريكية

أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية، الخميس، وصول الإعصار لورا إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من 5 درجات.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في آخر حصيلة نشرها، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أنّ الإعصار بالغ الخطورة لورا من الدرجة الرابعة، ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا، ترافقه رياح سرعتها 240 كلم في الساعة.

ويشير المركز الذي يتخذ مقرا له في فلوريدا، إلى "عاصفة كارثية" و"رياح عاتية" وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنّه بعد 15 عامًا على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.