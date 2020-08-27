روسيا: محاولة أمريكا منع مرور دورية روسية في سوريا انتهاك للاتفاقيات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا، تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس، حسب ما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "حاول الجيش الأمريكي، انتهاك للاتفاقيات القائمة، ومنع الدورية الروسية من مهامها، وردا على ذلك اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".

وأضاف البيان، أنّ رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، لفت خلال اتصال هاتفي، انتباه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميللي إلى أنّ قيادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وفقًا للإجراءات المعمول بها حاليا، وجرى إخطارها مسبقًا بمرور رتل من الشرطة العسكرية الروسية".

يُذكر أنّ الحادث وقع في 26 أغسطس الحالي، ولم توضح وزارة الدفاع الروسية المنطقة التي وقع فيها الحادث في سوريا.