سفير إثيوبيا الجديد يقدم صورة من أوراق اعتماده إلى الخارجية

أعلنت سفارة إثيوبيا بالقاهرة أن السفير ماركوس تيكلي ريكى قدم اليوم الخميس صورة من أوراق اعتماده إلى السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ليبدأ مهام عمله رسميا.

وذكرت السفارة - فى بيان لها اليوم- أن السفير ماركوس نقل أثناء اللقاء رسالة تحية وتقدير للشعب المصرى الشقيق. معربًا عن تمنيات الحكومة والشعب الإثيوبي للحكومة والشعب المصري الشقيق، دوام الاستقرار والازدهار.

وقال السفير ماركوس -وفقًا للبيان- إن مهام عمله في مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن تحسين العلاقات الساعدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأكد أن المحادثات التي تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد في حالة جيدة.