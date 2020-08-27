الأسنان: إحالة "الطبيب المتحرش بالرجال" للتأديب حال ثبوت صحة الواقعة

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنّ النقابة لم يصلها أي شكوى بشأن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اتهام طبيب أسنان بالتحرش بمرضاه.

وأضاف هيكل، لـ"الوطن"، أنّ الوقائع لو صحت مصيرها النيابة، فعلى المجني عليه أو من يدعي الواقعة أن يتقدم ببلاغ للنيابة للتحقيق فيها، مؤكدا أنّ النقابة ليس من حقها شطب أي عضو دون صدور حكم نهائي بات ضده في إحدى القضايا المخلة بالشرف.

وأوضح هيكل أنّه حال ثبوت الواقعة وإدانة الطبيب، يتم تحويله للجنة التأديب في النقابة، والتي يكون ممثل فيها أحد المستشارين من النيابة والقانونيين من وزارة الصحة، لاتخاذ قرار في مصير الطبيب المشكو في حقه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مسعد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان والمتحدث باسمها، إنّ النقابة تتابع ما أثير على "السوشيال ميديا"، إلا أنّها لا يمكنها اتخاذ أي موقف أو قرار دون تقديم شكوى لها.

وعما أثير بأنّ الطبيب قد يستغل فترة التخدير لارتكاب جريمته، قائلا لـ"الوطن": "هذا ليس صحيحا، لا سيما وأنّ معظم التخدير المستخدم في عيادات الأسنان، جزئي وموضعي ولا يفقد المريض وعيه فيها"، مشيرا إلى أنّ استخدام البنج الكلي يكون حال دخول غرفة العمليات، ولا يكون فيها الطبيب والمريض بمفردهم.

وكان الممثل عباس أبوالحسن، أعلن قبل شهرين تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان بالإسكندرية في أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، فيما أعلن قبل ساعات المغني تميم يونس، تعرضه للواقعة في أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة.