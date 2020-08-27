وزير المالية الكويتي: استقالتي تحت تصرف رئيس الوزراء

أوضح وزير المالية الكويتي براك الشيتان، ملابسات ما أثير في وسائل الإعلام حول استقالته، موضحًا أنه لم يستقل من الحكومة، وإنما وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح "وهو إجراء طبيعي واعتيادي، لا سيما بعد تجديد الثقة من مجلس الأمة مرتين بفضل الله"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، والتي أشارت إلى أن ذلك جاء تأكيدًا لانفراد صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وقال "الشيتان"، في تصريح صحفي اليوم، إن هذا الإجراء يؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة، وإن رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر قبول استقالته من عدمه، وكذلك توقيتها، شاكرًا ثقة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر المبارك نائب الأمیر، وولي العهد بالكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد "الشيتان"، أنه وزملاءه في الحكومة يمارسون أعمالهم بشكل اعتيادي، داعيًا الجميع لعدم الالتفات للشائعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وجاءت هذه التصريحات وسط اتهام بعض النواب الكويتيين لوزير المالية بافتقاره لـ"رؤية اقتصادية حقيقية" على خلفية الخلاف حول مشروع الدين العام والوثيقة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث رأى هؤلاء النواب أنهما يطرحان حلولًا "تمس جيوب المواطنين"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلن النائب رياض العدساني عن تعليقه الاستجوابين اللذين أعلن تقديمهما لرئيس الوزراء ووزير المالية، وذلك من باب التعاون والمصلحة العامة، وبعد إيقاف الحكومة للوثيقة الاقتصادية، ووضع استقالة وزير المالية تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ملفات تضخم النواب والمخالفات الصارخة التي سيتم تحويلها جميعا إلى النيابة العامة.