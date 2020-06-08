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محمود مسلم

الحكومة الكويتية ترحب بمبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا

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أ ش أ
09:36 م | الإثنين 08 يونيو 2020
أمير الكويت

أمير الكويت

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ترحيب الكويت بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار في ليبيا؛ وذلك انطلاقا من دعم الكويت ومساندتها لمبادرة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي، لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات، سعيا لتوحيد الجهود العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي، والذي عقد اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، وترأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح.وأعرب (الوزراء)  الكويتي عن أمله، في أن تسهم هذه المبادرة الخيرة، في التوصل إلى حل سياسي، بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها.