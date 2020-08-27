مدير حدائق القاهرة: المواطنون التزموا بالإجراءات الاحترازية

أكد اللواء محمد سلطان، مدير الحدائق المتخصصة بالقاهرة، وجود إقبال إلى حد ما على الحدائق بعد فتحها أمام الجمهور، مشيرا إلى أن مسؤولي الأمن القائمين على الحدائق مع الموظفين يتابعون التزام زوار الحدائق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال سلطان، لـ"الوطن"، إن هناك التزاما بنسبة كبيرة من المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي علاوة على ارتداء الزوار الكمامات وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وتطهير الألعاب أولا بأول، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكل الأنشطة الموجودة بالحدائق.

وأِشار إلى أن صحة المواطنين تأتي في المقام الأول، لافتا إلى أن فتح الحدائق يأتي كمتنفس للمواطنين للترفيه، وإنعاش للأنشطة الموجودة بالحدائق من محلات ومطاعم وألعاب وغيرها يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين.

ولفت إلى أن تذكرة دخول الحدائق المتخصصة مثل الحديقة الدولية 10 جنيهات فقط وهي أسعار في متناول المواطنين.

جدير بالذكر أن حدائق القاهرة فتحت أبوابها يوم الإثنين الماضي للجمهور بعد أكثر من 5 شهور غلق بسبب تداعيات فيروس كورونا.