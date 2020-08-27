قطع المياه 12 ساعة عن 7 مناطق في القاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، قطع المياه عن مناطق الحي السابع بمدينة نصر، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس 1 و2 والجبل الأخضر، اعتبارا من الرابعة عصر الغد حتى الرابعة فجر السبت.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه، نظرا لتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أعمال كباري في مدينة نصر، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.

وطالبت الشركة في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.