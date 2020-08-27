الخارجية الروسية: تسهيل إجراءات إصدار التأشيرة بين موسكو والرياض

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو والرياض يسعيان لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني البلدين ابتداء من 30 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم، "إنه ابتداءً من 30 أغسطس الجاري تدخل مذكرة تفاهم بين حكومتي روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية بشأن الإصدار المبسط للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ، وتم التوقيع على الوثيقة في الرياض في 14 أكتوبر 2019.

وأضافت: "أن الوثيقة تنص على إمكانية إصدار تأشيرات سياحية متعددة الدخول لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواطني البلدين وتأشيرات خاصة متعددة الدخول لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية لمدة تصل إلى 5 سنوات".