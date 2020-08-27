حبس ربة منزل وابنتها لشروعهما في قتل محامية والتعدي على موظف عام ببنها

قررت نيابة مركز بنها، حبس كل من "س. ف. ع" وابنتها "س. ص. ا"، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني، لقيامهما بطعن محامية بسكين، وإلقاء ماء به كلور على وجهها، أثناء قيام المجني عليها بتنفيذ قرار المحامي العام بتسليم صغير لأمه.

ووجهت النيابة للمتهمتين تهمة الشروع في القتل، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إشارة من المستشفى بوصول "د. ا"، محامية، مصابة بجرح قطعي في القدم، وتعاني من قيء مستمر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وبسؤالها أفادت أنها كانت فى قرية كفر الشيخ إبراهيم بمركز بنها، بصحبة أمين شرطة وعمدة القرية، لتنفيذ قرار من المحامي العام لنيابات القليوبية بتسليم طفل لأمه بعد أخذه من والده.

وأضافت أنهم بعد أن وصلوا إلى منزل والد الطفل فوجئوا بقيام سيدتين من المنزل بإلقاء مياه بها كلور على وجهها، وطعنها بآلة حادة في قدمها، ثم استولتا على تليفونها المحمول، وبعد ذلك نُقلت إلى المستشفى.