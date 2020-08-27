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الحبس المشدد لربة منزل قتلت نجلي زوجها في البحيرة: "عشان مابتخلفش"

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أحمد حفنى
06:07 م | الخميس 27 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، اليوم، ربة منزل قامت بقتل نجلي زوجها لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب، بالحبس المشدد لمدة 15 عامًا.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة آنذاك، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلة عمرها عام ونصف، جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء ط. ف"، 26 عامًا، زوجة والد المجني عليها، وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام المتهمة بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، الذي توفي منذ شهر قبل الواقعة تقريبًا، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب.

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