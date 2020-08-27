الجيش الوطني الليبي يدعم مظاهرات طرابلس: نرحب بأي حراك شعبي سلمي

أعلن الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية التي خرجت منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة طرابلس.

ورحب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بأي حراك شعبي سلمي في بلاده وبأي مساحة من الحريّة لكل مواطن ليبي للتعبير عن آرائه، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

واتهم المسماري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حكومة طرابس، باستخدام ميلشيات من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس، في إشارة إلى المليشيات الموالية لرئيس حكومة طرابلس فايز السراج التي اقتحمت ساحة المظاهرات وقامت بطرد المحتجين بالقوة وخطفت عدداً منهم.

وأضاف المسماري:"ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميلشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قمع المتظاهرين والتعدي عليهم"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونشر المسماري على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "فيس بوك"، مقاطع فيديو وثقت مشاهد قمع ورماية بالرصاص استهدفت المحتجين الذين خرجوا مساء أمس الأربعاء في مسيرات مناهضة لحكومة طرابلس، وتدخل ميلشيات مسلحة لطردهم من ساحة المظاهرات ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.