بومبيو: العقوبات على إيران سيعاد فرضها ليل 20 سبتمبر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر المقبل.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستُعاد هذه العقوبات في منتصف الليل بتوقيت غرينتش في 20 سبتمبر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف بأنه إذا اقترحت أي من الدول قرارا بتمديد الإعفاء من العقوبات فإن الولايات المتحدة ستعارضه.

وأردف بهذا الصدد "إذا لم يتم تقديم أي قرار فإن العقوبات المفروضة على إيران ستعود في 20 سبتمبر. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه طلب من وزير خارجيته، مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران الذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر المقبل.