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محمود مسلم

البرلمان اليوناني يعلن المصادقة على الاتفاقية البحرية مع مصر

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(وكالات)
07:39 م | الخميس 27 أغسطس 2020
البرلمان اليوناني

البرلمان اليوناني

أعلن البرلمان اليوناني المصادقة على الاتفاقية البحرية مع مصر، وفقا لما ذكرته قناة  "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفي 6 أغسطس الجاري، وقعت كلًا من مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، حيث  جاء ذلك على خلفية التفاهم بين البلدين والتنسيق المستمر في عدة ملفات منذ تأسيس منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

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