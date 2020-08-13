الإمارات تهنئ اليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية مع مصر

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.

وتوجه عبدالله بن زايد، بالتهنئة إلى دندياس بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، مؤكدا أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد المسؤولان، رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

كما أكد عبدالله بن زايد، على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات واليونان وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، أكدت رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن الدولي أن سجل تركيا حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشارت الرسالة الإماراتية، إلى أن التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ.

ورفضت الرسالة، التشكيك التركي في جهود الإمارات لدعم الأمن والسلام في ليبيا.

وفي وقت سابق، اليوم، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وقوف الإمارات مع العراق ضد الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

وتتدخل تركيا في الشأن العربي سياسيا وعسكريا، حيث تتدخل في شمال سوريا وترسل قوات ومرتزقة إلى ليبيا لمساندة ميليشيات حكومة فيز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وتقوم أيضا بنشر قوات خاصة في بلدة "حفتنين" شمال العراق، وتنتهك سيادة العراق مرارا بغارات أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على أراض عراقية، أمس الثلاثاء، استهدف اجتماعا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسؤولين ب‍حزب العمال الكردستاني.