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محمود مسلم

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يوجه بتأمين سرت والجفرة

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أ ش أ
07:39 م | الخميس 27 أغسطس 2020
عبد الله الثني

عبد الله الثني

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، اليوم، مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل؛ لضمان عدم وقوع أية خروقات.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، وفقا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"، أن الثني شدد على ضرورة استمرار قوات الشرطة بالتحلي بالانضباطية، والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل، مثمنا دور أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.

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