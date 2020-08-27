رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يوجه بتأمين سرت والجفرة
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أ ش أ
07:39 م | الخميس 27 أغسطس 2020
عبد الله الثني
بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، اليوم، مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل؛ لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، وفقا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"، أن الثني شدد على ضرورة استمرار قوات الشرطة بالتحلي بالانضباطية، والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل، مثمنا دور أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.