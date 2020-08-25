تصاعد الاحتجاجات ضد "السراج" في ليبيا والمتظاهرون يتمسكون برحيله

تصاعدت الاحتجاجات ضد حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية".

واقتحمت عناصر تابعة للميليشيات ساحة الشهداء واعتدت على المتظاهرين بالضرب.

ويتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل حكومة السراج، وذلك في احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد شهود عيان بإطلاق نار في محيط ساحة الشهداء وحاول عناصر من الميليشيات وموالون لحكومة السراج بإخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء

وكشفت وسائل إعلام ليبية، عن توجه متظاهرين إلى مقر رئاسة حكومة السراج في طريق السكة بطرابلس.