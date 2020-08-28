2350 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق

شهدت مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، خلال الـ6 أيام، لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2020/2021، إقبالاً متوسطاً من قبل الطلاب الراغبين في التسجبل، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للحفاظ على سلامة وأمان الطلاب.

واستقبلت مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة ما يقرب من 2350 طالبا وطالبة طوال أيام تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، فاستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب 837 طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 486 طالبا وطالبة على معامل كلية كلية الهندسة، و634 طالبا وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم عبر معامل كلية الحاسبات والمعلومات.

وشهدت كلية البنات توافد 205 طلاب لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، بينما استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الزراعة توافد 188 طالبا وطالبة.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت 13 معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعة على خمسة مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، ومقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية، ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني، وآخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة، لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg