حكومة "فايز السراج" تقمع مظاهرات طرابلس بالحظر والرصاص

تتخذ حكومة الوفاق في طرابلس، برئاسة فايز السراج، إجراءات متتالية لكبح جماح الحراك الشعبي في العاصمة المنادي بمكافحة الفساد وإقالة الحكومة الحالية ووقف إهدار أموال الشعب على الميليشيات والمرتزقة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يويتوب".

وأوضح التقرير، أنه عقب ساعات من تهديد وزارة داخلية الوفاق باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتظاهرين أعلن الوزير فتحي باشا آغا فرض حظر تجول كلي في طرابلس بداية من مساء الأربعاء لـ4 أيام متتالية مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها.

وأشار التقرير، إلى أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، أمر عناصر الميليشيات الموالية لتركيا بمواجهة المتظاهرين بـ"الذخيرة الحية" ما أسقطت 6 جرحى على الأقل من المحتجين واختطفت الميليشيات المتظاهرين من ميدان الشهداء ونقلتهم إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.