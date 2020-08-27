بريطانيا تخضع القادمين من سويسرا وجاميكا والتشيك للحجر الصحي

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إن سويسرا وجاميكا والتشيك انضمت إلى الدول التي يُطبَق على المسافرين منها إلى بريطانيا حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما.

وكتب شابس، في تدوينته على موقع "تويتر"، بحسب ما نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الخميس، إن هذا القرار يبدأ من الرابعة بعد منتصف ليل السبت القادم.

وكانت كوبا من بين الدول على القائمة لكن تم استثناؤها من قواعد الحجر بعد الوعود الخاصة منها بخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال شابس: "الحجر المفروض عند دخول البلاد من دولة، إلا إذا كانت دولة ممر، يصبح التزاما قانونياً، ويعتبر عدم الالتزام به جريمة جنائية، وسيتم فرض غرامة إضافة إلى عقوبة بسبب ارتكاب جريمة نتيجة لذلك".

وأضاف: "هذا القرار حول إضافة أو حذف دولة يتم بعناية بعد بحث خاص من مركز الأمن الحيوي المشترك".