الاتحاد البرلماني العربي: نقف إلى جانب سوريا في الدفاع عن سيادتها

دعا الاتحاد البرلماني العربي في بيان، اليوم، تركيا إلى احترام حقوق الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطها بالعالم العربي ووقف تدخلاتها في الشأن السوري، مناشداً المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التدخل لوضع حد لتلك الاعتداءات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ودان الاتحاد، جميع الممارسات والاعتداءات التي تقوم بها تركيا على الأرض السورية، باعتبارها مخالفة للشرعية الدولية، داعياً المجالس والبرلمانات العربية إلى إصدار مواقف تعبر عن رفض الاعتداء التركي.

وأكد الاتحاد، وقوفه التام بجانب سوريا في الدفاع عن سيادتها ومواطنيها، اعتبر أن تلك التدخلات من شأنها الدفع بالمنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، في وقت يواجه العالم حرباً ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".