الصحة العالمية: نعمل على تطوير لقاح آمن وفعال ضد كورونا

قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إن المنظمة تعمل على تطوير لقاح آمن وفعال ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفة إن الوصول إلى مناعة القطيع طبيعيا قد يسبب موت الكثيرين.

وأوضحت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن أحسن طريقة لتحقيق مناعة شاملة تكون من خلال لقاح يخضع له 65 إلى 70 بالمئة من السكان، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، أشار مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى أن برامج إخضاع السكان لفحوص كورونا على نطاق واسع استنزفت موارد كبيرة.

ودعت فان كيرخوف ورايان إلى التركيز على الحالات التي تظهر عليها أعراض أثناء إجراء فحوص الكشف بالإصابة بالفيروس.