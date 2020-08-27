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بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جنوب بيروت تخلف قتيلين وعددا من الجرحى

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(وكالات)
09:21 م | الخميس 27 أغسطس 2020
اشتباكات عنيفة جنوب بيروت تخلف قتيلين وعددا من الجرحى

اشتباكات عنيفة جنوب بيروت تخلف قتيلين وعددا من الجرحى

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، إن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب آخرون باشتباكات عنيفة في خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاشتباكات وقعت إثر خلاف بين عدد من الشبان في محيط سوبر ماركت "رمال"، تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

وأشارت معلومات، إلى أن الجيش يعمل على تطويق منطقة الحادث، وعمد إلى إغلاق الطرق المودية إلى المنطقة.

من جانبه، أوضح موقع "لبنان 24"، أنه خلال الاشتباك جرى إطلاق قذيفة "بي 7" B7 من محيط مسجد العرب باتجاه قوة للجيش متمركزة قرب سوبر ماركت "رمال".

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