وزيرة التضامن: نستهدف تطوير 1000 قرية في "حياة كريمة" قبل 2024

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة بدأت في شهر مارس من العام الماضي، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مؤشرات الفقر والأسر الأولى بالرعاية والقرى الاكثر فقرًا، وجرى رصد ما يقرب من 1000 قرية.

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة": "حصلنا على أعداد هذه الأسر من خريطة الفقر الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وذلك بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني".

وتابعت أن وزارة التنمية المحلية تنسق المبادرة ككل وتعمل على مشروعات البنية التحتية الثقيلة مثل الطرق والشبكات العمومية ووصلات الكهرباء وبناء المدارس، كما أن وزارة التخطيط تمول الخطة الاستثمارية لهذه المبادرة، بينما تركز وزارة التضامن الاجتماعي تركز على حكل ما يخص الأسر مثل وصلات المياه ورفع كفاءة المنازل وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى إجراء جراحات في القلب والعيون والنظارات وقوافل تنظيم أسرة وتحسين مستوى المدارس ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أنه مستهدف تطوير 1000 قرية في خطة بعيدة المدى قد تنتهي قبل عام 2024، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد المرحلة من المبادرة التي استهدفت نحو 143 قرية والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطوير 357 قرية.

وواصلت: "نعمل في مبادرات تنمية وعي الأسر في الموضوعات المتصلة بالمجتمع كافة مثل القضاء على الزواج المبكر، نعمل على التغيير المجتمعي بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، لأن الفقر في هذه القرى متعدد الأبعاد ولا يقتصر على البعد المادي فقط".