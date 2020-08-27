مصرف لبنان يخطر البنوك بخسارة 45% في السندات الدولية

أخطر مصرف لبنان المركزي "البنك المركزي"، البنوك المحلية بأن تتحوط لخسائر تبلغ 45% في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ، أمس الأربعاء، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89% على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وأعطى البنك المركزي، المصارف مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.