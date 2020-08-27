القوات المسلحة الأردنية تشارك بمراسم نقل رفات شهيد في حرب 1967

شاركت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم، ممثلة بمساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية بالمراسم التي نقلت رفات شهيد أردني استشهد عام 1967 في بلدة بيتا التابعة لمحافظة نابلس إلى المقبرة الاسلامية في البلدة بحضور السفير الأردني في رام الله ومحافظ نابلس ورئيس بلدية بيتا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وجرى للشهيد تشييع رسمي مهيب وسط حضور شعبي كبير حيث زينت الطرق بالأعلام والرايات التي مر بها موكبه خلالها، في إشارة لمشاعر الفخر والاعتزاز التي يحظى بها الشهيد في نفوس من تولوا الكشف عن موقعة ونقله للحفاظ عليه من أبناء محافظة نابلس.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق أنها وبالتنسيق مع السفارة الأردنية وأهالي المنطقة تتابع عملية الكشف عن هوية الشهيد المدفون في منطقتهم بعد أخذ عينة من رفات الشهيد لإجراء فحص "دي أن أيه" DNA ، وأن نقله في الوقت الحالي إلى مقبرة بلدة بيتا هي عملية مؤقتة لحين التمكن من تحديد هويته.

من جهتها، ثمنت القوات المسلحة، الإجراءات التي قامت بها محافظة نابلس والتي تعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وكان الشهيد قد دفن على جانب الطريق الرئيس الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، وحين حرك الاحتلال آلياته العسكرية من أجل ردم القبر ومسح معالمه، تمهيدا لشق طريق استيطاني في الموقع، قام أهالي قرية بيتا بإعلام السفارة الأردنية في رام الله، التي تحركت على الفور وبالتنسيق مع الجهات المختصة لنقل الرفات من موقعه.

جدير بالذكر، أن أضرحة وقبور شهداء الجيش العربي تنتشر في عدة أماكن في الضفة الغربية المحتلة، إبان مشاركتها في العديد من المعارك التي خاضتها على تراب فلسطين، إذ حرصت القوات المسلحة على القيام بعمليات الترميم لكافة مقابر شهداء الجيش العربي وعملت على توثيقها وتحديدها.