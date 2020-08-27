المطرب علي خيري ينتهي من تسجيل "محاولة أخيرة"

انتهى المطرب علي خيري من تسجيل أغنيته الجديدة "محاولة أخيرة"، من كلمات عمرو عاصم، وألحان علي خيري، وتوزيع أحمد علي، وإنتاج شركة "فرصتك ميديا" للمنتج أنور البعثي.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، لتنضم إلي سلسلة أغاني علي خيري، وأبرزها "بلاد الأساطير"، و"عليها عيون"، و"المحنة"، و"هبدأ عمري"، وجمعت الأغنية الأخيرة بين خيري والمطربة اللبنانية رولا.

وتعد هذه الأغنية بمثابة أول تعاون لـ"خيري" مع المنتج أنور البعثي، حيث أنهما بصدد طرح ألبوم كامل خلال الشهر المقبل.