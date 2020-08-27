المطرب علي خيري ينتهي من تسجيل "محاولة أخيرة"
كتب:
خالد فرج
09:49 م | الخميس 27 أغسطس 2020
علي خيري
انتهى المطرب علي خيري من تسجيل أغنيته الجديدة "محاولة أخيرة"، من كلمات عمرو عاصم، وألحان علي خيري، وتوزيع أحمد علي، وإنتاج شركة "فرصتك ميديا" للمنتج أنور البعثي.
ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، لتنضم إلي سلسلة أغاني علي خيري، وأبرزها "بلاد الأساطير"، و"عليها عيون"، و"المحنة"، و"هبدأ عمري"، وجمعت الأغنية الأخيرة بين خيري والمطربة اللبنانية رولا.
وتعد هذه الأغنية بمثابة أول تعاون لـ"خيري" مع المنتج أنور البعثي، حيث أنهما بصدد طرح ألبوم كامل خلال الشهر المقبل.