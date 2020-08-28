"مساء dmc" ينفرد بالدليل الإرشادي للعام الدراسي الجديد

استعرض الإعلامي رامي رضوان الدليل الإرشادي للعام الدراسي الجديد، ويشمل ضوابط خاصة بالطلاب والمدرسين والأنشطة والوجبات ووسائل النقل.

وأضاف رضوان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "هذا الكتيب يتكون من أكثر من 50 صفحة وحصلنا عليه في انفراد للبرنامج، ومن هذه الضوابط التأكيد على آداب الجهاز التنفسي والتخلص من المناديل بشكل صحيح، والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتشر من شخص لآخر، وبقاء الطلاب وأولياء الأمور والموظفين بالمنزل حتى 24 ساعة على الأقل من المرض".

وجاء في الدليل الإرشادي أيضًا، إلغاء الأنشطة الجماعية عندما يكون عددًا كبيرًا من المرضى، وإتاحة لقاح الانفلونزا للموسم الحالي للمقيمين في المرافق المدرسية بنسبة 50% كحد أقصى، وحدوث التباعد الاجتماعي بشكل كافٍ بمسافة 6 أقدام على الأقل بين الناس في جميع الأوقات.

واشتمل الدليل الإرشادي، على تجهيز الوجبات والمواد الدراسية للطلاب والموظفين وهم ليسوا بمبنى المدرسة، والتوقف عن توزيع الطعام أو المشروبات بالخدمة الذاتية (نظام البوفيه المفتوح في الكافيتريات)، وترتيب مواعيد وصول وانصراف الطلاب لتقليل الازدحام، ووضع علامات أرضية للجلوس مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وفيما يتعلق بوسائل النقل، فإنه سيجرى إلزام الأشخاص الذين يقودون أو يركبون سيارة نقل مدرسية ارتداء غطاء الوجه، ووضع كمية إضافية من أغطية الوجه والحفاظ عليها في مركبات النقل المدرسي، وترتيب المقاعد للحفاظ على مسافة 6 أقدام بين السائق وجميع الدراجين، وترك الأبواب والنوافذ مفتوحة عند تنظيف السيارة وبين الرحلات للسماح بالتهوية، وفحص الأعراض لأي شخص يدخل مركبة النقل المدرسية، وفحص الأعراض لأي شخص يدخل مركبة النقل المدرسية، ووضع خطة لإيصال الطلاب إلى المنازل بأمان إذا لم يسمح لهم بالصعود إلى المركبة.