خطة جامعة طنطا لتطبيق "التعليم الهجين" في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

كما وضع خطة متكاملة في إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بخصوص تطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الخطة تشمل إعداد الجداول الدراسية بحيث تتضمن حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيًا للكليات العملية ويومين فقط للكليات النظرية على أن يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية أو مستوى دراسي إلى مجموعات تتناوب في الحضور وفقا للأيام المخصصة لهم، موضحا أنه سيتم تحديد نسب مشاركة التعليم وجهًا لوجه الذي يعتمد على حضور الطلاب بنسبة 60% - 70% للكليات العملية، ومن 50% إلى 60% للكليات النظرية، وعن التعليم عن بعد أكد بأنه سيتم تحديد نسبة حضور من 30% إلى 40% للكليات العملية ومن 40% إلى 50% للكليات النظرية مع توفير محتوى المقرر الدراسي كاملًا للتعليم عن بعد.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم توجيه الأقسام العملية بتجهيز مكان به عدد من أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بالإنترنت ومجهزة بوسائل التسجيل والعرض بحيث تشمل ميكروفون وكاميرا وسماعات وستوديو، إلى جانب تفعيل إنشاء وعمل وحدة التعليم عن بعد بالكليات لإدارة ومتابعة نسب حضور الطلاب وتسلم الجداول الدراسية تمهيدا لإرسالها إلى وحدة تطوير النظم لرفعها، وذلك قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ومتابعة العمل أثناء الدراسة، بالإضافة إلى قيام كل قسم علمي بتكليف أعضاء هيئة التدريس بإعداد المواد التعليمية والمحاضرات الخاصة بكل مقرر في صورة فيديوهات تعليمية تتضمن شرح المحتوى المقرر تمهيدًا لرفعها على المنصة التعليمية للجامعة، وتكليف وحدات تكنولوجيا المعلومات لمتابعة استكمال بيانات جميع الطلاب على منظومة وحدة تطوير النظم.