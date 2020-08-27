أمل حجازي: العالم لديه كورونا ولبنان يعاني عدة أوبئة

أعلنت المطربة أمل حجازي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حزنها على حال لبنان، وما وصل إليه من دمار بعد تفجيرات مرفأ بيروت.

وكتبت "حجازي": "العالم بأسره لديه وباء واحد هو ⁧‫كورونا،‬⁩ إلا لبنان لديه أوبئة كثيرة كل سياسي هو وباء.. وأيضًا الوباء الثالث هو الشعب التابع للشياطين، الله ينوّر عقلكم وتصحوا قبل فوات الأوان يااارب.. الزعماء_الوباء_القاتل".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.