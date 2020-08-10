بسبب حزب القوات.. لماذا هاجمت أمل حجازي مواطنتها إليسا؟

تمر المدن والمحافظات اللبنانية بحالة من الشحن والاضطرابات السياسية بعد تفجير المرفأ اللبناني ببييروت ووفاة أكثر من 200 شخص وإصابة ما يقرب من 5000 مواطن، والذى بسببه خرج الآلاف من الشعب اللبناني فى حملات استنكارية للسياسيين اللبنانيين لرؤيتهم أنهم لا يفكرون سوى فى المناصب والكراسي ولا يهتمون بأفراد الشعب.

وبسبب هذا الأمر، فتحت الفنانة اللبنانية أمل حجازي النار على فنانة دون أن تذكر اسمها وقالت عنها عبر تويتر: "في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم.. كتير وقحة".

ربما لم تذكر أمل اسم الفنانة إليسا، ولكن كافة المتابعين لأمل حجازى، ذكروا اسم إليسا مؤكدين أن أمل تهاجم إليسا بسبب موقف الأخيرة الدائم ومساندتها لحزب القوات اللبناني الذى يترأسه سمير جعجع وهو من أقرب وأحب السياسيين اللبنانيين لقلب إليسا.

وعلى إثره قام عدد من متابعي إليسا بمهاجمة أمل حجازي على ما كتبته، مؤكدين لها إنها ليس لها الحق بالحديث عن إليسا وخاصة وأن الأخيرة طلبت منذ ساعات من سمير جعجع الاستقالة.