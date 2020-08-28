أحمد مراد يوقع 100 نسخة من "لوكاندة بير الوطاويط" في الإسكندرية

يستعد الكاتب والسيناريست أحمد مراد، للانطلاق في جولة تشمل العديد من مكتبات الإسكندرية، بهدف توقيع 100 نسخة من روايته الجديدة "لوكاندة بير الوطاويط"، التي صدرت مؤخرا عن دار الشروق.

والجولة المزمع انطلاقها السبت 29 أغسطس الجاري، هي الجولة الثانية التي يقوم بها أحمد مراد، من هذا النوع، بعد أن قام بجولته الأولى فى مكتبات القاهرة، ووقع 1000 نسخة من الرواية، وترك النسخ موقعة للجمهور في المكتبات، ومقابلة القراء المتواجدين خلال زياراته المتعددة.

"لوكاندة بير الوطاويط" هي الرواية السابعة لأحمد مراد، وتدور في أجواء من الجريمة والغموض، وتبدأ أحداثها في عام 2019، أثناء ترميم "لوكاندة بير الوطاويط" المجاورة لمسجد "أحمد بن طولون" بحي "السيدة زينب"، حيث تم العثور على يوميات تعود إلى سنة 1865م، مدفونة وراء حائط الغرفة رقم سبعة بالطابق الثالث بمبنى اللوكاندة، ومحفوظة بشكل جيد.

تضم الرواية، اليوميات من نمرة "34" إلى "53" دون حذف أو تنقيح، وهي اليوميات الوحيدة التي تصلح للنشر، أرّخ فيها مصوّر الموتى "سليمان أفندي السيوفي" في سنوات ما قبل إنشاء جهاز بوليس منظم، حين تم تكليفه بتقصي الحقيقة حول مصرع أحد الباشوات بطريقة شنيعة، وبخبرته الموروثة في تحليل مسرح الجريمة، يكتشف أن الوفاة وراءها قتل عمد، وفاعل ترك مع ضحيته تذكارّا، قبل أن يكتشف أن تلك الجريمة، ليست سوى الجريمة الأولى في سلسلة من الاغتيالات، أدرك دون مجهود، أنها ستنتهي به.