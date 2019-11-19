"أمة في خطر".. كتاب أحمد المسلماني الجديد من دار الشروق

صدر عن دار الشروق في القاهرة، أحدث مؤلفات الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية بعنوان "أمة في خطر"، يتناول الكتاب في الفصل الأول دور الدولة العثمانية في إفاقة الغرب وتغييب المسلمين، وكيف كان فتح القسطنطينية - على أهميته التاريخية الكبري - بداية صعود أوروبا وأفول العالم الإسلامي.

يقدم الكاتب في عشرة فصول قراءة عاقلة ورؤية منضبطة في مساحة سياسية غارقة في الفوضى، على نحو ما جرى في العراق واليمن وسوريا والجزائر وتونس وليبيا.

يقع كتاب المسلماني في أكثر من (250) صفحة.

يتناول الكاتب الحالة السياسية والفكرية في العالم العربي في المائة سنة الأخيرة. كما يعرض الكاتب رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، ثم يقدِّم تصوراً بشأن المشروع الحضاري العربي.

وبينما يحمل الكتاب عنوان "أمّة في خطر" فقد جاءت الخاتمة بعنوان "أمّة في أمل".

يذكر أن المشروع الفكري للكاتب السياسي أحمد المسلماني يضم عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة، وقد حازت جميعها الاهتمام والاحترام. ومن أبرز مؤلفاته: مصر الكبرى، الحداثة والسياسة، الهندسة السياسية، الجهاد ضد الجهاد.